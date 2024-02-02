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ВСУ заранее подготовили атаку на Ил-76 с пленными

15:19
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Patriot требует много времени для развертывания

Атака на Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом была спланирована. Зенитно-ракетный комплекс Patriot заранее переместили в позиционный район, ЗРК находился в пассивном режиме ожидания, сообщил источник в российских силовых структурах агентству ТАСС.

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Эксперт пояснил, что ПВО практикует засады. Также надо учитывать, что американская система Patriot требует достаточно много времени для развертывания. Следовательно, установка была перемещена в позиционный район заранее - ЗРК стоял с отключенной РЛС, ничем себя не обнаруживая.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. Погибли все, кто находился на борту - шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Киеву были известны данные по эшелону борта, весь маршрут согласовывался с Украиной. Расчет атаковал самолет с пленными, когда получил команду.

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