МИД России опротестовал планы перезахоронить солдат СССР в Таллине

Временного поверенного в делах Эстонии вызвали на Смоленскую площадь

Россия выразила решительный протест Эстонии из-за планов Таллина перезахоронить останки советских военнослужащих без согласия родственников. Об этом в пятницу, 2 февраля, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

В ведомстве рассказали, что вызвали временного поверенного в делах Эстонии в России Яну Ванамельдер и довели до ее сведения позицию Москвы.

Кощунственные действия эстонских властей идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью, они не останутся без ответа, подчеркивается на официальном сайте МИД России.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них более, чем где-либо, нарушают права человека.

Президент России Владимир Путин с возмущением отмечал, что в странах Прибалтики "русских людей выбрасывают просто за кордон". В связи с этим он поручил кабмину и СПЧ разработать предложения по защите прав россиян, живущих за рубежом, а в случае их незаконной депортации — обеспечить репатриацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"