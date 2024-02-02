Российский мультфильм впервые собрал в прокате миллиард рублей

Это первый такой случай в истории отечественного кинопроката

Мультфильм "Три богатыря и пуп земли" заработал в российском прокате 1 миллиард рублей. Это первый случай в истории отечественного кинопроката, когда подобный рубеж достигает российская анимационная лента, пишет РБК.

Кроме того, эта серия мультипликационной франшизы про богатырей стала в ней самой коммерчески успешной, собрав больше денег, чем другие выпуски.

Продюсер Сергей Сельянов отметил, что "он и команда немного не ожидали таких результатов, и их прогноз был немного консервативнее, но тем приятнее получить подобные цифры".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что советские мультфильмы оказывают на зрителей эмоциональное и эстетическое воздействие иного уровня по сравнению с западными анимационными лентами. Наши мультики, по словам президента, "и так лучше" западных, они "совсем другого качества".

Между тем участники проекта "Московское долголетие" получили возможность создавать собственные анимационные ленты благодаря курсу мультипликации от "Союзмультфильма". Профессиональные художники-аниматоры рассказывают и показывают, как идея превращается в сценарий, а затем — в мультфильм.

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