Путин заявил о превосходстве российского вооружения

Это касается всех вооружений, которые применяются на поле боя

Владимир Путин заявил о явном превосходстве российских вооружений по сравнению с натовскими. Президент России встретился с участниками форума "Все для победы".

Путин признал: если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, то последнее в чем-то уступает – и то не всегда. Если же говорить о новейшем российском оружии, то оно явно превосходит вооружение НАТО. Российский лидер подчеркнул, что это касается всех видов вооружения, которые применяются на поле боя – в том числе ракетной техники и бронетехники, передает РИА Новости.

Масштабный форум Народного фронта "Все для Победы" открылся накануне в Туле. Более пятисот участников собрались в городе оружейников, чтобы обсудить различные аспекты помощи СВО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"