Раскол в Киеве: почему Залужного не отправили в отставку

Главком ВСУ добром уходить не хочет

Мягкое увольнение, которое провалилась с треском. Так немецкий "Шпигель" охарактеризовал, и надо сказать весьма точно, происходящее на Украине вокруг главкома ВСУ. Напомним, Владимир Зеленский страстно хочет избавиться от своего популярного армейского начальника Валерия Залужного. Однако первый подход к снаряду не только не привёл к отставке главкома, но и вызвал большой переполох, местами перешедший в откровенные издевательства над киевской политической верхушкой. Залужный добром уходить не хочет, сил отправить его в отставку у Зеленского не хватает и в итоге на данный момент именно командующий ВСУ заявлен как один из главных докладчиков в Раде по вопросу о новом законе по мобилизации.

Слухи о том, что Зеленский уже подписал указ об отставке главкома ВСУ Залужного, начали распространять западные СМИ. Телеканал CNN, ссылаясь на источники в украинской власти, рассказывает, что генерала якобы вызвали на ковёр, а в конце встречи указали на дверь.

"Залужного вызвали на встречу в офис президента в понедельник и сказали, что его увольняют. Официального объявления сделано не было, однако к концу недели ожидается указ президента. Слухи о встрече и увольнении Залужного, распространившиеся по Киеву, усилили разговоры о расколе, который, как широко известно, возник между президентом и его главнокомандующим после провала украинского контрнаступления в прошлом году", - пишут СМИ.

Впрочем, европейские СМИ, напротив, пишут о том, что Зеленский хотел бы уволить Залужного, да в итоге не смог. Слишком влиятельны защитники главкома, которых у него много среди военных внутри страны и главное на Западе. Британская "Таймс" сообщила, что против отставки генерала выступили международные партнёры, включая США и Великобританию.

Американцы контролируют любые ключевые решения и назначения. На днях появилась новость, что украинское МВД и посольство США создают совместную систему отбора сотрудников на руководящие должности в полиции, на очереди - Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Залужный в полной мере американская креатура и, вполне вероятно, что капризы Зеленского могли остановить одним телефонным звонком.

"Запад дает четкий сигнал, что Залужный для них – свой человек. И торопиться с его отставкой будет для Зеленского чревато политическими проблемами. Поскольку тот же Запад, курируя украинскую социологию, если ее можно так называть, сформировал Залужному очень высокий рейтинг в украинском обществе. Причем, этот рейтинг не просто степень узнаваемости. А вполне политический", - пояснил Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ.

Однако, в любом случае, точка невозврата в отношениях Зеленского и Залужного пройдена. Их конфликт перешёл на иной уровень, и отставка главкома теперь вопрос принципиальный - иначе сам Зеленский выглядит слабым. Он во всех военных поражениях винит генерала. А Залужный даёт громкие интервью, объясняя провалы армии недостаточной поддержкой политиков. "Таймс" описывает поведение генерала на той встрече. Он якобы прямо заявил, что администрация киевского режима утратила связь с реальностью. А немецкий таблоид "Бильд" пишет, что Зеленский и глава его офиса Ермак вмешиваются в вопросы военного командования и выходит это неумело.

Последней каплей, похоже, стал законопроект о мобилизации, который сейчас проталкивают в Верховную Раду. Нормы, записанные там, жесточайшие по отношению к населению Украины. Публично Зеленский всё последнее время пытался переложить ответственность на Залужного и его даже назначили содокладчиком по законопроекту перед голосованием в парламенте 6 февраля. Общество возненавидит того, кто станет лицом кампании по отправке на фронт полумиллиона украинцев. И Залужный и Зеленский понимают, что для продолжения конфликта подобная мобилизация нужна, но в политической плоскости никто не хочет быть виноватым.

"Зеленский действительно опасается. Опасается много чего. Он переживает за свое личное будущее. То ему светит в ближайшее время. Он не может не видеть, как проходит какой-то кастинг. Как проходит процесс такой, очень напоминающий предвыборную кампанию. Но сама процедура выборов, которая должна была произойти в определённые даты, не планируется. И он прекрасно понимает, что желание заменить его на посту как бы президента Украины у влиятельных сил есть", - отметил Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

Показательно, как ведут себя другие украинские политики - медиаресурсы олигарха Порошенко поддерживают главкома. На стороне Залужного Юлия Тимошенко.

Всё это лишь доказывает: политические пауки, запертые в банке под названием Украина, точно чувствуют, кто набирает среди них силу, а кто её теряет. Ситуация для Зеленского становится всё сложнее - время играет на стороне оппонентов. При этом сам генерал не уходит в отставку и не принимает предложения занять другие посты. И вдобавок он ни разу не опроверг слухи о своих политических амбициях, а значит они есть. Сложившуюся ситуацию западные эксперты описывают как катастрофу для Зеленского.

"Попытка Зеленского уволить Залужного, похоже, в той или иной форме провалилась. Я считаю, что это была самая серьезная мера, которую президент до сих пор предпринимал, чтобы избавиться от главкома. Теперь западные читатели видят, что в Киеве происходит политический кризис. Это катастрофа для Зеленского, потому что это еще раз говорит западной аудитории о том, что его положение ставится под сомнение даже в самом Киеве", - заявил Александр Меркурис, политолог (Великобритания).

С другой стороны, под вопросом продолжение американской военной помощи. Влияние на Украину всё больше оказывает Великобритания и в целом Европа, и киевский режим начинает больше подыгрывать им. Попытка уволить Залужного, пусть и неудавшаяся, по мнению ряда экспертов, это показатель передела влияния западных стран. И там будут решать, как поступать Зеленскому. Визит в Киев Виктории Нуланд в том числе был нужен, чтобы сохранить первенство Вашингтона. Там якобы рассчитывают перезагрузить украинское правительство, чтобы сделать его ещё более подчинённым.

"Торги продолжаются. Насколько мне известно, на Западе делали предложения Зеленскому, чтобы он поменял команду. Своё окружение, это и руководство офиса президента, и правительство. Но Зеленский поверил в собственную субъектность", - отметил Иван Скориков.

И не исключено, что Зеленский попытается удержать власть любой ценой и в самое ближайшее время при отсутствии американских денег всё-таки уберёт конкурента Залужного. Ведь если нет финансирования, нет и обязательств. Тот же Буданов - глава ГУР - считается британской креатурой, и человеком, вполне устраивающим Зеленского на посту главкома. Подобное развитие событий может обернуться бунтом в армии или массовыми беспорядками, но Зеленский, похоже, полагает, что у него всё под контролем и просчитано на несколько ходов вперёд. Хотя на деле его положение, говоря языком шахмат, похоже на цугцванг. Когда любое дальнейшее действие лишь ухудшает положение игрока.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"