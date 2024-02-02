"США не выиграть войну с Ираном": обстановка на Ближнем Востоке накалилась

Тегеран призвал Вашингтон не обострять ситуацию

Ближний Восток продолжает уверенно вытеснять Украину из мировой повестки. На неделе резко обострилась противостояние Вашингтона и Тегерана. Штаты готовятся нанести удар по иранским объектам за пределами Ирана. При этом США уже потребовали от Тегерана не отвечать на их удары, что в нынешней ситуации представляется по меньшей мере маловероятным. При этом и не отреагировать на нападение на свои базы Штаты не могут - это окончательно подорвет в глазах всего мира авторитет сильно потрепанного гегемона. Да и внутри Америки очень громко звучат голоса тех, кто требует от Байдена немедленно поставить на место Иран. Ситуация осложняется тем, что кроме как минимум двух внешних прокси-войн, который сейчас ведут США, поддерживая Украину и Израиль, и намечающейся войны с Ираном, Вашингтон может столкнуться и с войной внутренней. Техас продолжает игнорировать требования Белого дома, а поддержка мятежного штата внутри страны усиливается.

В Белом доме нервозная обстановка – Байден даже впервые нарядился в военную форму и лично приступил к разработке плана мести Ирану за атаку на военную базу США в Иордании и гибель трёх американских военнослужащих. Эти очередные фейковые фотографии опять были сгенерированы при помощи искусственного интеллекта и за считанные секунды облетев все социальные сети, заставили напрячься каждого американца. Хотя фейк разоблачили быстро, но всё равно 1 февраля улицы Вашингтона были заблокированы протестующими, которые требовали не эскалации, а, наоборот, немедленного прекращения войны на Ближнем Востоке.

В конгрессе в это время как раз проходил Национальный молитвенный завтрак, на котором присутствовал и Джо Байден. Правда, ничего обнадёживающего американский президент не сказал – лишь признался, что ежедневно не только молится, но и даже активно работает во имя мира. Красивые слова, но не убедительные – потому что конфликтов с участием США в мире становится только больше.

И хотя радикальные боевики движения "Исламское сопротивление Ирака" взяли на себя ответственность за обстрел военной базы США, администрация Байдена продолжает настаивать на том, что наказание всё равно должен нести именно Иран, потому что он продает оружие боевикам. И 1 февраля министр обороны США позицию Америки подтвердил, несмотря на то, что расследование нападения ещё продолжается.

"Президент не потерпит нападения на американские войска, и я тоже не потерплю. Наши товарищи по команде были убиты радикальными боевиками, поддерживаемыми Ираном, и действующими на территории Сирии и Ирака. Мы предпримем все необходимые действия для защиты Соединённых Штатов, наших интересов, и нашего народа. И мы ответим – когда захотим, где захотим, и как захотим", - заявил Ллойд Остин.

И пока в американской прессе тиражируется очередная утечка о страшном плане возмездия, если верить СМИ, Белый дом несколько дней подряд собирается бомбить иранские объекты на территории Сирии и Ирака, Тегеран уже официально призвал Вашингтон не обострять ситуацию, из которой еще не понятно, какая страна выйдет победителем.

"Иран внимательно следит за региональными событиями, и ответственность за последствия провокационных обвинений в адрес Ирана лежит на тех, кто выдвигает такие необоснованные обвинения", - сообщил Насер Канаани, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана.

Но зная, что Америка по-хорошему не понимает, Иран запустил в космос три спутника военного класса, которые увеличат дальность полёта баллистических ракет. В общем, сейчас пред Байденом стоит крайне сложная задача – сохранить авторитет США, и не начать очередную войну, сил на которую у Вашингтона уже точно не осталось.

"Америке не выиграть войну с Ираном. Я могу подписаться под этими словами прямо сейчас, так же, как я мог подписаться под тем, что случится с украинским контрнаступлением. Так почему же мы ввязываемся в военный конфликт, который, как знают военные профессионалы, мы проиграем? Президент Джо Байден ставит свои политические амбиции выше неприкосновенности жизни американских военнослужащих!" – отметил Скотт Риттер, бывший офицер разведки морской пехоты США.

Кстати, теперь политические амбиции Байдена как никогда связаны с жизнями американских солдат – в ноябре в США президентские выборы, и если в Америку продолжат привозить гробы, то избиратели точно проголосуют не за Джо. А за Дональда, и Трамп уже заявил, что такого бардака мирового масштаба он бы не допустил.

Вообще-то какие Трамп заключает сделки, тоже не секрет – именно по его приказу, и этого Пентагон не скрывает, в 2020 году в результате ракетного обстрела аэропорта в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Именно так Трамп, как президент США, отреагировал на "угрозы в регионе" - вроде как Сулеймани разрабатывал план нападения на американских дипломатов в Ираке. Вот и сейчас бывший постоянный представитель США при ООН Ники Хейли призывает Байдена именно к кардинальным мерам.

"Американцы обязательно что-то должны сделать, потому что в ином случае они покажут свою слабость. А слабых на востоке не только не любят – их презирают. Поэтому ответ будет, безусловно. Иран не хочет ни в коем случае сейчас войны, крупномасштабной войны. Я бы сказала – он не готов к этому. И если действия Соединённых Штатов или их союзника – Израиля – не вынудят Иран к каким-то решительным действиям, то он так же ограничится чисто символическим, но громким ответом на подобные действия США", - рассуждает Ирина Фёдорова, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН.

И вот именно тот факт, что Америка сейчас просто не понимает, насколько громкий ответ может дать Иран – Байден хоть и угрожает Тегерану, но с осторожностью. Поговаривают, Белый дом даже направил письмо Тегерану с предупреждением не отвечать на возможные действия США. Впрочем, в американском обществе обстановка и так уже не весёлая. Срываются даже ведущие популярных телеканалов. Например, Джой Рид в прямом эфире нецензурно – хоть и за кадром – отреагировала на слова Байдена о воинственном настроение Техаса, когда президент стал угрожать республиканцам-конгрессменам, которые отказываются принимать пакет дополнительного финансирования - общий и для Украины, и для Израиля, и для американской границы.

Ведущую не уволили и от эфира не отстранили. Видимо, потому что она точно выразила настроение в обществе. Ну и, к тому же, Техас действительно находится в шаге от начала гражданской войны. Причём, этот республиканский штат – территория которого, между прочим, больше чем Украина – поддержали губернаторы из 25 других республиканских штатов, а также генеральные прокуроры. Все они считают, что губернатор Техаса Грег Эббот правильно сделал, что ввёл режим самозащиты и приказал национальной гвардии взять участок границы США под свой контроль, запретив к нему доступ федеральным пограничникам. Ну а ещё на этой неделе на помощь национальной гвардии Техаса выдвинулись дальнобойщики – водители большегрузов под лозунгом "верните нашу границу" хотят помогать штату противостоять федералам.

Так что, похоже, Байдену лучше поторопиться с решением пограничного вопроса – во-первых, чтобы не довести свою страну до настоящей гражданской войны, а, во-вторых, чтобы сдерживать новый поток беженцев, который обязательно будет, если Америка всё же решит воевать с Ираном. Заборы из колючей проволоки тогда точно не помогут.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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