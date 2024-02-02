Евросоюз из последних сил помогает Киеву

Париж снова в осаде! Впервые за полтора с лишним века столица Франции опять окружена - только на сей раз не пруссаками, а своими же фермерами, причем, очень злыми и весьма решительными. Уже была попытка прорыва в город для блокады самого большого в Европе продовольственного рынка Ранжис. То же самое происходит у других крупных городов страны, плюс, идет блокировка главных магистралей. А также массовое забрасывание префектур и других админзданий навозом, который, кстати, часто обливают бензином и поджигают. И никаких других способов достучаться до властей не осталось. Французские и европейские чиновники в последние годы особенно бесцеремонно и ловко вытаскивали из карманов фермеров миллиарды и тем самым поставили своих же граждан на грань разорения и нищеты.

Саммит ЕС в Брюсселе проходит на осадном положении. Полицейские вынуждены не просто оцепить правительственный квартал, но даже установить по периметру противотранспортные ежи. Фермеры на тысяче тракторов совершили марш-бросок в бельгийскую столицу. Пока итальянский премьер Джорджа Мелони заседала с руководством Евросоюза, ее зам Маттео Сальвини открыто обвинял это самое руководство в аграрном кризисе:

"Тракторы выехали на площади по всей Европе, для них проблема в нынешней Еврокомиссии. Эта комиссия Урсулы фон дер Ляйен с этой точки зрения катастрофа, в плане политики труда и прав. У нас проблемы с теми, кто управлял Европой вместе с социалистами слишком долго. Я не стал бы голосовать за сохранение фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии".

Впрочем, фон дер Ляйен, как и большинству руководителей ЕС, на мнение Сальвини плевать, ведь удобных для США еврочиновников прикрывает Вашингтон. Вот и сейчас послушные сателлиты приняли выгодное для Белого дома решение – не только о выделении денег Украине, но и о свободном доступе украинских товаров на рынок Евросоюза. Эммануэль Макрон, правда, предупредил, что в любой момент это решение могут пересмотреть:

"В случае превышения определенных объемов мы сможем восстановить таможенные пошлины. В ходе встречи лидеров ЕС удалось согласовать механизм защиты, который будет задействован в случае потрясений на рынке".

Комментарии Макрона понятны, ведь последнюю неделю Францию сотрясали масштабные протесты аграриев. Тысячи фермеров перекрыли основные трассы, в крупных городах по примеру немецких аграриев перед мэриями выгружали кучи навоза. При этом, если в Германии протесты проходили организованно и даже педантично, то во Франции местный бунтарский нрав дал о себе знать.

В какой-то момент демонстранты даже пошли на штурм крупнейшего в стране сельскохозяйственного рынка. Но вынуждены были отступить после жестких задержаний. Премьер Габриэль Атталь пока что пообещает им, что власти закрепят в законе цели продовольственного суверенитета, то есть местные производители будут в приоритете. В последние же годы все было с точностью наоборот. В интервью американскому изданию "Спектэйтор" один из фермеров жаловался на невыносимые условия, которые даже приводили к суицидам.

Елисейский дворец убедил бастующих, что не примет соглашение о свободной торговле со странами Южной Америки, которое грозило наводнить Францию недорогими продуктами. Но Южная Америка далеко, а Украина – рядом. И это по-прежнему головная боль европейских фермеров.

"Первый фактор – это дешевое продовольствие с Украины. Огромное количество дешевых продуктов питания, которые буквально затопили рынок Европейского Союза. Второй год они уже затапливают этот рынок, и это, естественно, является огромной проблемой для местных производителей. Что им с этим делать? У них нет на это никакого экономического ответа. Вторая составляющая – это дороговизна. Дорогие относительно дизельное топливо, бензин, смазочные материалы", - пояснил Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества.

А это уже последствия враждебной политики в отношении России. Причины и следствия кризиса, похоже, понимают все, кроме самих еврочиновников. Журналисты "Шпигель" прямо заявляют – запад проигрывает не только на поле боя:

"В экономической войне с Москвой Европе пришлось перейти в оборону. ЕС не смог добиться единого подхода к реализации санкций, ведь каждая страна борется за собственные национальные интересы. Так что все объявленные меры провалились".

И вместо того, чтобы в условиях кризиса поддерживать своих граждан, Евросоюз из последних сил помогает Киеву. Чем там активно пользуются. Понимая, что уже идет обратный отсчет.

"Они находятся в режиме последнего хапка. Ведь многие компании, которые контролируют землю на Украине, например, бизнес Порошенко в этом замечен, они могут все потерять. Они живут в режиме, когда Украина в любой момент может закончиться. Это значит, что нужно вывозить из этой Украины все, что можно. Продавать и деньги не возвращать. Статистика показывает, что деньги на Украину почти не возвращаются. А в Европейском Союзе это означает низкие цены на импортное продовольствие, которому дали зеленый свет в Брюсселе", - отметил Василий Колташов.

Например, в той же Франции половина мяса птицы на прилавках – с Украины. Впрочем, многие прилавки пусты – режим поставок от местных производителей нарушен забастовкой. Эксперты уверены, что митинги аграриев нельзя считать только способом выпустить пар. Об этом говорит эффект домино – пусть в Германии и Франции накал протестов спал, но в других странах они только разгораются.

"Манифестации и недовольства фермеров по всей западной Европе, по всему ЕС – это серьезная ситуация, потому что, судя по информации, которая поступает, готовы присоединиться и фермеры Испании, Португалии, то есть южной Европы. Все это тревожно и потребует от ЕС оперативных мер реагирования. Без чего, я думаю, этот кризис может продолжаться и усилиться", - рассказал Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции.

Пока такой прогноз сбывается. В Португалии, несмотря на обещание субсидий, 400 тракторов перекрыли крупные автотрассы, а в Нидерландах фермеры заблокировали местные супермаркеты. Конечно, никто в Европе не верит, что протесты приведут к силовой смене власти или досрочной отставке чиновников. Но уже понятно, что ближайшие выборы в большинстве стран ЕС пройдут под давлением недовольных фермеров. А в перспективе и остальных граждан, на которых уже влияет сельскохозяйственный кризис. Предсказать итоги голосования в такой ситуации почти невозможно. Зато можно быть уверенным, что, если проблемы фермеров не начнут быстро решать, демонстранты ударят сильнее. Тракторов и тем более навоза для этого достаточно.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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