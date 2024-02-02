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Путин сообщил о сложностях на одном из участков СВО

16:36
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Это связано с активностью дронов

Владимир Путин рассказал о сложной ситуации на одном из участков специальной военной операции на Украине. Президент России уточнил, что это связано с активностью дронов.

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Российский лидер встречается с участниками форума "Все для победы", который проходит в Туле. Более пятисот участников обсуждают различные аспекты помощи СВО.

Путин сообщил, что утром говорил с Генштабом. Военные сообщили президенту о сложной ситуации на одном участке. Путин уточнил, что она связана с беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС.

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