Путин сообщил о сложностях на одном из участков СВО

Это связано с активностью дронов
Владимир Путин рассказал о сложной ситуации на одном из участков специальной военной операции на Украине. Президент России уточнил, что это связано с активностью дронов.
Российский лидер встречается с участниками форума "Все для победы", который проходит в Туле. Более пятисот участников обсуждают различные аспекты помощи СВО.
Путин сообщил, что утром говорил с Генштабом. Военные сообщили президенту о сложной ситуации на одном участке. Путин уточнил, что она связана с беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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