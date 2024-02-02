ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме предложили заменить лишение свободы многомиллионными штрафами

17:10
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Речь идет об экономических преступлениях

Депутаты Госдумы подготовили проект закона, предусматривающий изменения в уголовный кодекс. Предлагается не лишать свободы совершивших экономические преступления – а вместо этого взимать с провинившихся миллионные штрафы.

Госдума обратилась к Конгрессу из-за теракта ВСУ против Ил-76
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Как заявила первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина,  проект закона находится на рассмотрении в правительстве. Штрафы, которыми предлагается заменить заключение, по словам депутата, должны быть миллионными или кратными – это должна быть серьезная альтернатива.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил профильным комитетам проанализировать правоприменительную практику. В частности, предлагалось проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Колония
Колония
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.