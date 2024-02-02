В Госдуме предложили заменить лишение свободы многомиллионными штрафами

Речь идет об экономических преступлениях

Депутаты Госдумы подготовили проект закона, предусматривающий изменения в уголовный кодекс. Предлагается не лишать свободы совершивших экономические преступления – а вместо этого взимать с провинившихся миллионные штрафы.

Как заявила первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, проект закона находится на рассмотрении в правительстве. Штрафы, которыми предлагается заменить заключение, по словам депутата, должны быть миллионными или кратными – это должна быть серьезная альтернатива.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил профильным комитетам проанализировать правоприменительную практику. В частности, предлагалось проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления, передает "Интерфакс".

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