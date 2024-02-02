Синоптики предупредили о возвращении зимы в Москву

Термометры на следующей неделе покажут минус 16

Термометры на следующей неделе вновь опустятся до минус 16 градусов – в Москву вернется зима. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, холодать начнет уже сегодня, будет опасная гололедица.

По прогнозу метеоролога, в предстоящие выходные 3 и 4 февраля в столичном регионе будут колебания температуры. В субботу температура понизится - ночью до минус 6 - минус 4, днем до минус 3 - минус 2. В результате весь талый снег и лужи замерзнут, будет сильный гололед.

В воскресенье и понедельник в столице ожидается оттепель. Температура днем будет подниматься до плюс 2 градусов. Начиная со вторника температура уже около нормы - и днем, и ночью около минус 5. А 9 февраля ночью уже минус 16 - минус 11, днем минус 10 - минус 5 – это на 3-4 градуса ниже нормы, приводит прогноз метеоролога "Интерфакс".

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