Роспотребнадзор закрыл кафе в Иркутске после отравления 16 человек

Выявлены нарушения санитарных норм

Роспотребнадзор приостановил работу кафе в Иркутске, специалисты выявили нарушения санитарных норм. Проверка была назначена после того, как более десятка посетителей заведения попали в больницу.

Накануне в лечебные учреждения Иркутска обратились 16 человек с признаками пищевого отравления. Большинство из них - жители Ленинского района, которые покупали шаурму в одном из заведений общепита. Госпитализированы 9 взрослых и 2 детей, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.

Роспотребнадзор выявил в деятельности кафе ряд нарушений санитарного законодательства. СК завел уголовное дело, материалы переданы в суд, передает РИА Новости.

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