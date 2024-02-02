СК привел доказательства поставки Украине сбившей Ил-76 ракеты Patriot

Изделие произведено в 1986-87 годах

Ракета, сбившая Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом, указана в контракте, по которому снаряды для системы Patriot были поставлены на Украину. Доказательства опубликовал Следственный комитет России.

Отмечается, что ракета MIM-104A - из самых первых партий, произведенных в 1986-1987 годах. До этого считали, что самые старые из переданных американцами Украине - MIM-104D.

ABC News приводит слова французского военного чиновника. В Париже ссылаются на мнение экспертов, которые пришли к выводу: ВСУ использовали батарею ракет класса "земля-воздух" Patriot, чтобы сбить Ил-76. Ракеты были запущены с расстояния около 50 километров.

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