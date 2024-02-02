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Власти Грузии заявили о курсе на мирное урегулирование с Россией

19:48
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Пункт включен в программу кандидата в премьер-министры республики

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе направил в парламент программу деятельности на посту председателя правительства. В документе, в частности, отмечается, что грузинские власти намерены продолжить курс на мирное урегулирование отношений с Россией.

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При этом в программе подчеркивается, что параллельно европейской интеграции страны главной задачей остается восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем. Правительство Кобахидзе – если его утвердят премьером - намерено добиваться вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии.

29 января Ираклий Гарибашвили заявил о своей отставке с поста премьер-министра. Он занял пост председателя правящей партии. Кобахидзе был выдвинут кандидатом на пост главы правительства на внеочередном съезде правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", передает ТАСС.

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