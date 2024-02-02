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Медведев назвал натовцев на Украине законной целью ВС России

20:37
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Получат ответ и страны, предоставляющие аэродромы украинским нацистам

Западу не удастся напугать своим "жирным трансгендерным задом" русского ежа, написал в соцсети Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза России прокомментировал крупнейшие со времен холодной войны учения, которые НАТО начинает у российских границ.

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По словам Дмитрия Медведева, "наложившие в штаны западные политики" и их посредственные генералы в НАТО в очередной раз решили взять Россию на испуг. Однако они побоялись напрямую сказать, против кого направлены маневры "Стойкий защитник", написал зампред Совбеза на своей странице во "ВКонтакте".

Медведев предупредил: если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов, они станут законной целью для ВС России и будут безжалостно уничтожены как враги. Об этом стоит помнить всем каскам с натовскими символами, которые сегодня бряцают оружием недалеко от российских границ.

Зампред Совбеза назвал натовские учения "конвульсией дряблых западных мускулов". Медведев подчеркнул: Запад ведет опасную игру с огнем - любой, кто посягнет на целостность России, мгновенно получит ответ.

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