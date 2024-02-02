Фигуристка высказалась впервые после своей дисквалификации

Камила Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку. Спортсменка высказалась впервые после того, как суд в Швейцарии вынес решение о ее дисквалификации. Российская фигуристка опубликовала пост в Telegram.

Валиева опубликовала фотографию с огромным плакатом на стене жилого дома с надписью: "Камила, ты наша золотая!!!" В подписи фигуристка поблагодарила всех, кто рядом и поддерживает ее.

Спортивный арбитражный суд 29 января вынес решение о дисквалификации Валиевой на четыре года. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021-го, когда в пробе спортсменки обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.

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