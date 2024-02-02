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Минюст расширил список иноагентов

21:32
  • пятница
  • 02 февраля 2024

В реестр внесен правозащитник Олег Орлов

Список иноагентов, составляемый Министерством юстиции России, расширился. Ведомство внесло в него правозащитника Олега Орлова*. Бывший член правления признанного иноагентом и ликвидированного общества "Мемориал" выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях российских органов власти, сообщает сайт Минюста.

"Антивоенный комитет России" внесен в реестр нежелательных организаций Минюста
Минюст расширил реестр иноагентов

В список попал и исполнительный директор "Викимедиа.ру" Станислав Козловский*. По данным ведомства, он принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов. Кроме того, он взаимодействовал с иностранными информационными площадками, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Реестр иноагентов пополнили еще четыре имени. Это политик из Новосибирска Антон Картавин*, активист Михаил Чимаров*, историк Никита Соколов* и журналист Сергей Степанов*.

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* Физические лица, выполняющие функции иноагентов

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