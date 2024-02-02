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США договорились с Норвегией об использовании восьми военных баз

22:00
  • пятница
  • 02 февраля 2024

В их числе – подземные комплексы на юге страны

Пентагон получил доступ еще к восьми военным объектам на территории Норвегии. Договоренности в рамках дополнения к двустороннему соглашению о сотрудничестве в области обороны от 2022 года Вашингтон и Осло достигли в пятницу.

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Документ, подписанный министром обороны Норвегии Бьерном Арильд Грамом и послом США в Осло Марком Натансоном,  включает аэродромы Андейя и Бардуфосс, базу и полигон Сетермоен на севере Норвегии, аэродром Эрланд, базу Вернес и топливный терминал Намсен в центральной части страны.

Как передает "Интерфакс", соглашение включает также главную военно-морскую базу Хоконсверн вблизи города Берген, а также подземный комплекс в пещерах Осмарка и на юге страны. Договор должен одобрить норвежский парламент, однако объекты уже могут использоваться Норвегией, Соединенными Штатами и другими союзными силами для ряда военных целей, заявил американский посол.

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