Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих. Рядовой Иван Матюхин на маршруте следования колонны обнаружил украинских диверсантов, которые готовили засаду, и принял решение атаковать неприятеля. В ходе скоротечного боя враг понес значительные потери и отступил. Боеприпасы российским войскам на передовую были доставлены вовремя.

Младший сержант Максим Лачков под артиллерийским обстрелом ВСУ оказал помощь раненому товарищу, организовал его эвакуацию и продолжил отражать атаку неприятеля. Из пулемёта он ликвидировал двух вражеских корректировщиков огня, наступление националистов было сорвано, сообщает "ТВ Центр".

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