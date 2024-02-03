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Сорвал наступление противника: подвиг младшего сержанта Лачкова

11:09
  • суббота
  • 03 февраля 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих. Рядовой Иван Матюхин на маршруте следования колонны обнаружил украинских диверсантов, которые готовили засаду, и принял решение атаковать неприятеля. В ходе скоротечного боя враг понес значительные потери и отступил. Боеприпасы российским войскам на передовую были доставлены вовремя.

Младший сержант Максим Лачков под артиллерийским обстрелом ВСУ оказал помощь раненому товарищу, организовал его эвакуацию и продолжил отражать атаку неприятеля.  Из пулемёта он ликвидировал двух вражеских корректировщиков огня, наступление националистов было сорвано, сообщает "ТВ Центр". 

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