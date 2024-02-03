После атаки беспилотника загорелся НПЗ под Волгоградом

Пожар быстро локализован

Пожар начался на Волгоградском НПЗ после атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщил глава области Андрей Бочаров. Пожарные оперативно локализовали пожар, жертв нет.

Также этой ночью пресечена попытка атаки беспилотниками самолётного типа в Белгородской и Ростовской областях, сообщили в Минобороны. Все дроны перехвачены силами ПВО.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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