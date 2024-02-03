Три региона России атакованы дронами ВСУ

Пострадавших нет

Минувшей ночью ВСУ пытались атаковать с помощью беспилотников три российских региона. Дроны сбиты в Волгоградской, Белгородской и Ростовской областях, сообщили в Минобороны.

В Волгоградской области после падения беспилотника начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщил глава области Андрей Бочаров. Пожарные оперативно справились с открытым горением, никто не пострадал.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"