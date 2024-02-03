США атаковали 85 целей в Ираке и Сирии

Есть погибшие и раненые

США начинают новый виток эскалации на Ближнем Востоке. Ночью авиация и беспилотники нанесли десятки ударов по территории Сирии и Ирака. Есть погибшие и раненые, сообщает "ТВ Центр".

В Пентагоне сообщают о поражении 85 целей, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции. Президент Джо Байден назвал атаки ответом на недавний обстрел американской базы в Иордании, в результате которого погибли трое и были ранены более сорока военных.

Вашингтон обвиняет Тегеран. Белый дом и Пентагон уже сообщили, что удары возмездия по проиранским группировкам будут продолжены. При этом Байден цинично подчеркнул: США не ищут конфликтов в регионе.

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