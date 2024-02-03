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Российский отряд "Шторм" зашёл в тыл ВСУ

10:39
  • суббота
  • 03 февраля 2024

Выполнена важная задача

Российские войска улучшили своё положение практически по всей линии фронта. На купянском направлении поражены места скопления вражеской артиллерии, под Донецком пресечены четыре попытки украинских националистов усилить передовые позиции.

А бойцы отряда "Шторм" провели дерзкую вылазку в тыл противника. Действуя скрытно, наши мотострелки заняли подконтрольную радикалам высоту и трое суток корректировали огонь артиллерии.

Уничтожены вражеский танк, несколько огневых точек, сорвана ротация подразделений ВСУ.  Всё это время неприятель даже не подозревал, что у него за спиной работает российская штурмовая группа, сообщает "ТВ Центр".

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