Путин открыл центры по борьбе с онкологией в регионах России

Президент побывал в Туле и пообщался с медиками

Развитие здравоохранения и поддержка медицинских работников были в центре внимания Владимира Путина во время поездки в Тулу. Президент посетил коттеджный посёлок, построенный для врачей, а также осмотрел современный онкоцентр и по видеосвязи открыл новые профильные диспансеры в трёх регионах.

Многопрофильный тульский онкоцентр свои двери открыл на год раньше запланированного, благодаря чему в области уже спасены сотни жизней. Всё оборудование - высокотехнологичное и самое современное. Необходимости для пациентов уезжать в федеральные центры на лечение больше нет.

Врачи признаются: для того, чтобы заниматься здоровьем пациентов, есть все условия. Необходимые отделения - под одной крышей. И никакого кадрового голода.

"У нас трое врачей - две семьи - получили коттеджи. 26 сотрудников получают компенсацию за найм жилья и ожидают в ближайшее время получения служебного жилья", - сообщил и.о главного врача Тульского областного онкодиспансера Дмитрий Истомин.

В одном из таких служебных коттеджей разместилась семья Швецовых. Вместе с родителями президента встречает маленькая Полина. За столом, как водится, тульские пряники. Глава семейства Ярослав Швецов рассказывает президенту, что переехал из Орла в прошлом году по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров. На новом месте обустроились быстро. Жилищными условиями довольны.

Развитие общедоступной медицины - одно из приоритетных направлений для страны. Накануне президент открыл новые современные онкоцентры сразу в трёх регионах России: Томске, Уфе и Якутске. Путин подчёркивает: это важный шаг к повышению эффективности медицинской помощи, что в свою очередь позволит спасти ещё больше жизней.

Напомню, что запустить общенациональную программу по борьбе с онкозаболеваниями как одну из главных задач в здравоохранении, мы с вами об этом говорили ещё в 2018 году. И такая задача – работать в усиленном режиме по этому направлению – была поставлена в послании 2018 года. Тогда был сформирован соответствующий федеральный проект. На его реализацию суммарно направляются значительные ресурсы, почти триллион – свыше 960 миллиардов рублей по 2024 год включительно. Одна из важнейших задач и в рамках действующего федерального проекта, и на перспективу – это повышение эффективности диагностики. И мы все понимаем, даже неспециалисты в этой сложной сфере все понимают, что именно раннее выявление, своевременное начало лечения позволяют победить многие виды этого заболевания, сохранить и продолжить жизнь, качество жизни.

И для этого уже многое сделано. Обследования на наиболее распространённые виды онкологических заболеваний включены в программы диспансеризации и профилактических осмотров, благодаря чему у 60% пациентов диагнозы ставят ещё на ранней стадии.

В регионах открыто уже более пятисот центров амбулаторной онкологической помощи, где можно пройти весь комплекс исследований, а в дальнейшем, при необходимости, и амбулаторное лечение.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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