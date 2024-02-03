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Доверенные лица Путина начали общение с избирателями в регионах

12:05
  • суббота
  • 03 февраля 2024

Владимир Машков прибыл в Нижний Новгород

Доверенные лица Владимира Путина ведут агитацию за своего кандидата на выборах президента России. Сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков посетил Нижний Новгород.

Путин встретился с доверенными лицами. Главные заявления
Shaman стал доверенным лицом Путина

Там народный артист встретился с представителями местных учреждений культуры. Они обсудили меры поддержки искусства, особое внимание уделили теме нехватки кадров. Также Машков пообщался с волонтёрами "Молодой гвардии" в региональном избирательном штабе и поблагодарил их за помощь в сборе подписей.

Командир батальона "Спарта" Артём Жога приехал в Белгород. Герой ДНР пообщался с бойцами местной самообороны, а также посетил региональный избирательный штаб, где поблагодарил его сотрудников за работу в непростых условиях и высоко оценил организацию гуманитарной помощи военнослужащим, сообщает "ТВ Центр".

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