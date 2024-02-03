Собянин: Московские ярмарки выходного дня впервые открылись зимой

Они оборудованы системами отопления и вентиляции

В Москве ярмарки выходного дня впервые открылись в зимний период. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

В разных округах города организовано более двадцати площадок, куда продавцы привозят овощи, фрукты, мясо, рыбу и другие продукты. В торговых павильонах ждут посетителей с пятницы по воскресенье.

Все конструкции оборудованы системами отопления и вентиляции, поэтому там поддерживается комфортная температура. А в апреле в столице вновь начнут работу более 30-ти сезонных ярмарок.

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