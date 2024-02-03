ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Московские ярмарки выходного дня впервые открылись зимой

13:32
  • суббота
  • 03 февраля 2024

Они оборудованы системами отопления и вентиляции

В Москве ярмарки выходного дня впервые открылись в зимний период. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

В разных округах города организовано более двадцати площадок, куда продавцы привозят овощи, фрукты, мясо, рыбу и другие продукты. В торговых павильонах ждут посетителей с пятницы по воскресенье.

Все конструкции оборудованы системами отопления и вентиляции, поэтому там поддерживается комфортная температура. А в апреле в столице вновь начнут работу более 30-ти сезонных ярмарок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.