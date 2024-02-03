Британия хочет направить на Украину экспедиционный корпус НАТО

Но это вряд ли возможно

Обещания масштабной помощи Украине от Евросоюза пока далеки от реальности. В Брюсселе признают: поставить миллион боеприпасов, как заявляли ранее, пока не получается. В Чехии уже призвали закупить артиллерийские снаряды для Киева у Южной Кореи, Турции или ЮАР. Протесты фермеров, неудачи ВСУ на фронте и политические игры в Киеве заставляют европолитиков искать любые способы сохранить лицо.

План Лондона раскрывает некий осведомленный источник в интервью РИА Новости. Британия предлагает скрытно перебросить на Украину так называемый экспедиционный корпус НАТО, развернуть армии на территориях Норвегии и Финляндии и создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева. При этом в Лондоне понимают, что, скорее всего, эту инициативу члены блока вряд ли поддержат. Но обозначили сроки: к маю подготовку сценария намерены завершить.

У Владимира Зеленского пока своя война. "Вашингтон пост" сегодня пишет, что он уже доложил США, что всё-таки собирается уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Советник главы офиса Зеленского по сути признаёт, что позиции Украины ослабли и призывает Европу жертвовать уже чем-то серьёзней, чем списанной техникой.

Европейские деньги Киев спускает за считанные недели. Только на дополнительную мобилизацию требуется 720 миллиардов гривен. Другое дело – что они до ВСУ могут просто не дойти, осев в карманах лидеров киевского режима. В Европе все меньше хотят за свой счёт отстраивать новые особняки украинской элите.

Чехия предлагает Евросоюзу поискать поставщиков снарядов для ВСУ за пределами ЕС. А когда поступят первые транши из согласованного пакета в 50 миллиардов евро - неизвестно. Механизм передачи ещё не разработан. Венгрия заявила, что не будет участвовать в расширении Европейского фонда мира, откуда страны компенсируют свои военные расходы от поставок Украине.

Накануне Бундестаг утвердил бюджет страны на текущий год - правительству придется взять в долг 39 миллиардов евро. При этом на военную помощь Украине в документе предусмотрено почти восемь миллиардов. В это время масштабная забастовка фермеров и работников общественного транспорта снова парализовала страну.

В Польше фермеры вновь собираются на месяц заблокировать границу с Украиной, откуда рекой течёт дешёвая сельхозпродукция. Их примеру хотят последовать и венгры.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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