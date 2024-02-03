Авиаудары США по Сирии привели к жертвам среди мирных жителей

Разрушены военные и гражданские объекты

Мирные жители и военные стали жертвами ударов американских ВВС по Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление Минобороны страны. Также причинён большой ущерб государственной и частной собственности.

В военном ведомстве отметили, что американская атака не имеет никаких оправданий и является попыткой ослабить возможности сирийской армии и ее союзников в борьбе с терроризмом.

Минувшей ночью США нанесли удары по объектам, связанным с проиранскими формированиями в Сирии. Также ВВС США атаковали проиранские отряды на территории Ирака. Всё это было ответом Вашингтона на удары по военной базе США на границе Сирии и Иордании.

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