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Харитонов озаботился проблемами ЖКХ

13:03
  • суббота
  • 03 февраля 2024

Политик встретился с избирателями

Работу в поддержку своей программы ведёт кандидат на пост президента от партии КПРФ Николай Харитонов, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня он встретился с представителями инициативных групп по проблемам ЖКХ. Это один из главных вопросов, которые волнуют жителей.

"Сегодня назрел вопрос и люди прямо говорят: отдайте под государственный контроль ЖКХ. Инвесторы не торопятся за свои вложения улучшить систему отопления, улучшение жилищно-коммунальных возможностей граждан. Поэтому сегодня, я думаю, разговор будет резкий, чёткий", - заявил Харитонов перед началом встречи.

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