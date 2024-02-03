Собянин рассказал о сервисе для комфортного переезда по реновации

Он доступен участникам программы реновации

Большинство новосёлов в Москве, которые заселяются в новые дома по программе реновации, воспользовались сервисом "Помощь в переезде". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что эту популярную и бесплатную услугу заказали 76% из почти 50 тысяч семей, которые получили квартиры в новых домах.

Заявку на грузоперевозку при переезде можно оставить на портале mos.ru или в Центрах информирования по переселению.

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