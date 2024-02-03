"Ночные охотники" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ

Все цели поражены

В зоне спецоперации по защите Донбасса подразделения "Южной" группировки при поддержке артиллерии и авиации заняли более выгодные рубежи и позиции. Отражены две попытки националистов перейти в контратаку, уничтожено около 290 боевиков, сообщает "ТВ Центр".

Прикрывают нашу пехоту с воздуха экипажи Ми-28. "Ночные охотники" ведут огонь по опорным пунктам и живой силе противника на донецком участке фронта. Точные удары по вражеским укреплениям наносят расчёты самоходных артиллерийский установок "Мста-С".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"