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"Ночные охотники" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ

16:09
  • суббота
  • 03 февраля 2024

Все цели поражены

В зоне спецоперации по защите Донбасса подразделения "Южной" группировки при поддержке артиллерии и авиации заняли более выгодные рубежи и позиции. Отражены две попытки националистов перейти в контратаку, уничтожено около 290 боевиков, сообщает "ТВ Центр".

Прикрывают нашу пехоту с воздуха экипажи Ми-28. "Ночные охотники" ведут огонь по опорным пунктам и живой силе противника на донецком участке фронта. Точные удары по вражеским укреплениям наносят расчёты самоходных артиллерийский установок "Мста-С". 

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