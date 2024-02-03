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На "Байконуре" спасли упавшего в колодец верблюда

16:39
  • суббота
  • 03 февраля 2024

Спасатели проявили смекалку

Необычная спасательная операция развернулась на "Байконуре". Помощь понадобилась верблюду.

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Животное упало в колодец на одной из технических площадок космодрома. Достать его из ловушки оказалось непросто. Но сотрудники МЧС проявили смекалку - они накинули на верблюда пожарные рукава и смогли вытянуть его на поверхность.

Помощь ветеринаров не понадобилась. Стоит отметить, это уже не первый случай, когда животные из соседних посёлков попадают на "Байконур". 

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