В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Князь Пожарский"

Впереди - этап испытаний

В Северодвинске на заводе "Севмаш" вывели из эллинга атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский". Как заявил главком ВМФ, адмирал Николай Евменов, ракетоносец проекта "Борей А" - это передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения.

Так, крейсер в пять раз тише по сравнению с кораблями прошлых поколений, а вооружение и технические характеристики позволят ему эффективно выполнять все задачи, сообщает "ТВ Центр".

По традиции, во время начала движения подлодки командир крейсера разбил бутылку шампанского о корпус. Теперь "Князю Пожарскому" предстоит пройти все необходимые испытания, по завершении которых он будет принят в состав флота.

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