Ирак и Сирия жёстко ответили на авиаудары США

Пентагон назвал удары акцией возмездия

США начинают новый виток эскалации на Ближнем Востоке. Ночью авиация и беспилотники нанесли десятки ударов по территории Сирии и Ирака. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей и военных. В Пентагоне сообщают о поражении целей, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции.

В Багдаде и Дамаске выразили протест. Ирак назвал удары США неприкрытой агрессией, МИД страны вручили ноту протеста временному поверенному в делах США.

Американские самолёты и беспилотники поднялись в воздух незадолго до полуночи. И почти в одно и то же время сбросили десятки бомб на Сирию и Ирак. Как сообщают в Пентагоне, в провинциях Анбар и Дейр-эз-Зор поражены 85 объектов, связанных с проиранскими вооружёнными формированиями: командные пункты, разведцентры, хранилища ракет и дронов. Операция проведена по личному приказу президента Байдена.

Бомбардировку двух стран называют акцией возмездия в адрес Ирана, который в Вашингтоне обвиняют в организации нападения на американскую военную базу в Иордании. 28 января жертвами обстрелов стали трое американских солдат, более сорока получили ранения. В Тегеране обвинения отвергают, доказательств США не предоставили. Но глава Пентагона уже заявил: сегодняшние авианалёты – лишь начало силового ответа.

Ситуацию на Ближнем Востоке обсуждают в Брюсселе. Среди министров иностранных дел ЕС единства нет, но преобладает проамериканская позиция, где США выглядят чуть ли не миротворцами.

От самого опасного шага в Вашингтоне пока воздерживаются. Прямые удары по Ирану стали бы началом большой войны. Накануне президент Ирана Ибрахим Раиси предупредил вполне чётко: "Мы не стремимся начинать войну. Но если жестокая внешняя сила захочет запугать нас, Иран даст решительный ответ".

Кирилл Парменов, «ТВ Центр»

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