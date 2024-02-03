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Власти Польши признали, что Украина не сможет вернуть Крым

15:33
  • суббота
  • 03 февраля 2024

Неожиданное заявление сделал президент Дуда

В Польше фактически признали Крым российским. Президент страны Анджей Дуда усомнился в том, что Украина сможет вернуть Крым под свой контроль.

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"Я не знаю, вернёт ли Украина Крым", - сказал политик в интервью для программы Kanal Zero.

Кроме того, Дуда признал, что с исторической точки зрения Крым долгое время находился в руках России.

До этого многие общественные деятели и политики на Западе фактически признавали Крым российским, но делать такие заявления на официальном уровне опасались.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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