Власти Польши признали, что Украина не сможет вернуть Крым

Неожиданное заявление сделал президент Дуда

В Польше фактически признали Крым российским. Президент страны Анджей Дуда усомнился в том, что Украина сможет вернуть Крым под свой контроль.

"Я не знаю, вернёт ли Украина Крым", - сказал политик в интервью для программы Kanal Zero.

Кроме того, Дуда признал, что с исторической точки зрения Крым долгое время находился в руках России.

До этого многие общественные деятели и политики на Западе фактически признавали Крым российским, но делать такие заявления на официальном уровне опасались.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"