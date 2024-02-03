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Россия потребовала созвать Совбез ООН после ударов США по Ираку и Сирии

17:15
  • суббота
  • 03 февраля 2024

Москва осуждает действия Вашингтона

Россия потребовала срочного заседания Совета безопасности ООН из-за ночных ударов США по Ираку и Сирии. Об этом говорится в заявлении спикера МИД Марии Захаровой.

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В комментарии дипломата сказано, что США своими действиями стараются втянуть в конфликт страны Ближнего Востока. Удары США специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта.

Между тем, уже известно, что жертвами ударов в Сирии стали мирные жители. Также причинён большой ущерб государственной и частной собственности.

В ночь на 3 февраля США нанесли удары по объектам, связанным с проиранскими формированиями в Сирии. Также ВВС США атаковали проиранские отряды на территории Ирака. Всё это было ответом Вашингтона на удары по военной базе США на границе Сирии и Иордании.

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