Россия потребовала созвать Совбез ООН после ударов США по Ираку и Сирии

Москва осуждает действия Вашингтона

Россия потребовала срочного заседания Совета безопасности ООН из-за ночных ударов США по Ираку и Сирии. Об этом говорится в заявлении спикера МИД Марии Захаровой.

В комментарии дипломата сказано, что США своими действиями стараются втянуть в конфликт страны Ближнего Востока. Удары США специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта.

Между тем, уже известно, что жертвами ударов в Сирии стали мирные жители. Также причинён большой ущерб государственной и частной собственности.

В ночь на 3 февраля США нанесли удары по объектам, связанным с проиранскими формированиями в Сирии. Также ВВС США атаковали проиранские отряды на территории Ирака. Всё это было ответом Вашингтона на удары по военной базе США на границе Сирии и Иордании.

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