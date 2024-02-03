Финляндия передумала открывать границу с Россией

КПП на границе закрылись в конце прошлого года

Финляндия отказалась открывать границу с Россией. Об этом заявил в эфире телеканала Yle премьер-министр страны Петтери Орпо.

По его утверждению, на территории России находятся тысячи человек, цель которых - нелегально проникнуть в Финляндию. Никаких доказательств своих слов глава правительства не привёл.

9 ноября 2023 года Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В Хельсинки неоднократно безосновательно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе.

При закрытии одного за другим пропускных пунктов Финляндия заявляла, что это явление временное. В Хельсинки обещали открыть приграничные КПП в феврале этого года.

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