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Умер актёр из "Универа" Дмитрий Овчинников

19:01
  • суббота
  • 03 февраля 2024

Ему было 50 лет

Умер театральный и киноактёр Дмитрий Овчинников. Ему было 50 лет, сообщает на своём сайте театр "Геликон-Опера".

Овчинников сыграл много ролей на сцене театра. Актёр воплотил образы Дона Бартоло в "Севильском цирюльнике", Варлаама в "Борисе Годунове", Священника в "Леди Макбет Мценского уезда".

Помимо театральных работ, Овчинников отметился во многих фильмах и сериалах. Широкому зрителю он известен по ролям в "Универе", "Склифосовском", "Молодёжке".

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