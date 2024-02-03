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В гараже у американца нашли ракету для запуска ядерной боеголовки

19:47
  • суббота
  • 03 февраля 2024

На место срочно выдвинулись сапёры

В гараже умершего американца нашли ракету для доставки ядерной боеголовки мощностью в полторы килотонны. Инцидент произошёл в Белвью, штат Вашингтон.

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Местная полиция получила сообщение о том, что в гараже одного из домов находится ракета военного образца. На место срочно прибыли патрульные и сапёры.

Специалисты осмотрели предмет и выяснили, что это неуправляемая ракета класса "воздух-воздух" Douglas AIR-2 Genie, предназначенная для запуска  ядерной боеголовки, сообщает РИА Новости.

Ракета не была заправлена топливом, боеголовки у неё не было, поэтому было принято решение отдать её соседу, которому умерший американец обещал её подарить.  

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