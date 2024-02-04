28 человек погибли при обстреле Лисичанска в ЛНР

Завалы разбирали всю ночь

В Лисичанске до 28 человек выросло число жертв атаки украинских радикалов на гражданские объекты города. Поисково-спасательная операция не прекращалась всю ночь. Из-под завалов извлекли тела погибших, ещё десять человек получили ранения различной степени тяжести.

Основной удар пришёлся по пекарне. Цель боевиками выбрана не случайно. В субботу там особенно многолюдно - жители идут за выпечкой и продуктами, сообщает "ТВ Центр".

Российский МИД призвал международное сообщество осудить преступление киевского режима. По предварительным данным, ВСУ вели обстрелы из РСЗО "Хаймарс" американского производства.

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