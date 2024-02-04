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Сбил дрон "Баба Яга": подвиг ефрейтора Рахманова

10:15
  • воскресенье
  • 04 февраля 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

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Ефрейтор Тахир Рахманов обнаружил на подлёте к российским позициям беспилотник, который опознал как украинский коптер "Баба Яга". При помощи стрелкового оружия Тахир поразил цель. Вражеский дрон рухнул в трёхстах метрах от расположения наших войск.

Ефрейтор Владимир Русанов в ходе разведки местности выявил замаскированный блиндаж боевиков и передал его координаты артиллерии, а потом корректировал огонь.

Точечным ударом наших расчётов вражеский опорник и склад боеприпасов уничтожены, сообщает "ТВ Центр". 

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