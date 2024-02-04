США и Британия нанесли массированные удары по Йемену

Накануне американцы бомбили Сирию и Ирак

Американская и британская авиация снова нанесла серию массированных ударов по Йемену. Начиная с вечера 3 февраля, бомбардировкам подверглись 13 населённых пунктов, включая столицу страны Сану.

В Пентагоне сообщили, что уничтожены 36 военных объектов хуситов: склады оружия, ракеты и пусковые установки, системы ПВО. Поддержку в нападении оказали страны коалиции: Бахрейн, Канада, Нидерланды, Дания, Австралия и Новая Зеландия.

Удары по Йемену нанесены менее чем через сутки после атаки американцев на Сирию и Ирак, сообщает "ТВ Центр".

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