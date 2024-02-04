ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США и Британия нанесли массированные удары по Йемену

10:43
  • воскресенье
  • 04 февраля 2024

Накануне американцы бомбили Сирию и Ирак

Американская и британская авиация снова нанесла серию массированных ударов по Йемену. Начиная с вечера 3 февраля, бомбардировкам подверглись 13 населённых пунктов, включая столицу страны Сану.

Йеменские хуситы атаковали в Красном море британское торговое судно
США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

В Пентагоне сообщили, что уничтожены 36 военных объектов хуситов: склады оружия, ракеты и пусковые установки, системы ПВО. Поддержку в нападении оказали страны коалиции: Бахрейн, Канада, Нидерланды, Дания, Австралия и Новая Зеландия.

Удары по Йемену нанесены менее чем через сутки после атаки американцев на Сирию и Ирак, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ВВС США
ВВС США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.