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Лесные пожары в Чили привели к многочисленным жертвам

11:32
  • воскресенье
  • 04 февраля 2024

Погибли десятки человек

В Чили не менее 46 человек стали жертвами лесных пожаров, самых мощных за последнее десятилетие. Огонь охватил 43 тысячи гектаров. Ветер с огромной скоростью несёт пламя дальше.

Лесные пожары перекинулись из Канады в США
На Канарах началась эвакуация из-за лесных пожаров

Наиболее тревожная ситуация сложилась в провинции Вальпараисо. Там введён режим ЧС. Уничтожены десятки жилых домов и два автовокзала. Эвакуированы пациенты и персонал четырёх больниц и трёх домов престарелых. На помощь пожарным направлены военные.

В обращении к нации президент призвал население после объявления эвакуации немедленно покидать свои дома. Стихийное бедствие могло стать результатом поджога, сообщает "ТВ Центр".

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