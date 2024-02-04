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В ЛНР объявлен траур по жертвам обстрела Лисичанска

12:04
  • воскресенье
  • 04 февраля 2024

Погибли 28 человек

В ЛНР сегодня объявлен траур по жертвам киевского режима. Накануне ВСУ обстреляли город Лисичанск, число жертв ракетного удара выросло за ночь до 28, в их числе есть ребёнок. Ещё десять мирных граждан пострадали.
28 человек погибли при обстреле Лисичанска в ЛНР

Удар пришёлся по зданию пекарни, там было небольшое кафе. Посетителей в нём в выходной день было много. Здание практически полностью разрушено.

Несмотря на угрозу повторных обстрелов, спасатели ни на минуту не прекращают поисковые работы и разбор завалов. Ночью из-под обломков удалось извлечь тела ещё 13 погибших. Наиболее тяжёлых пациентов уже доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

МИД России назвал произошедшее террористической атакой со стороны Киева и призвал международные организации осудить удары по мирным жителям. В ведомстве также отметили, что националисты могли использовать вооружение, полученное от западных союзников. Военные следователи СКР предположили, что обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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