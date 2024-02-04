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Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

11:48
  • воскресенье
  • 04 февраля 2024

Вячеслав Володин возглавляет Госдуму с 2016 года

Владимир Путин наградил председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом за "Заслуги перед Отечеством" I степени. Указ опубликован на портале правовой информации, сообщает "ТВ Центр".

В документе сообщается, что спикер верхней палаты парламента удостоен высокой награды за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу.

Володин возглавляет Госдуму с октября 2016 года. До этого он занимал руководящие должности в Администрации президента и в аппарате правительства.

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