Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Вячеслав Володин возглавляет Госдуму с 2016 года

Владимир Путин наградил председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом за "Заслуги перед Отечеством" I степени. Указ опубликован на портале правовой информации, сообщает "ТВ Центр".

В документе сообщается, что спикер верхней палаты парламента удостоен высокой награды за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу.

Володин возглавляет Госдуму с октября 2016 года. До этого он занимал руководящие должности в Администрации президента и в аппарате правительства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"