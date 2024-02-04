Но выделить деньги и оружие Израилю

Конгресс США не намерен выделять деньги Киеву в ущерб решению внутренних проблем. В парламент внесли законопроект о помощи Израилю, который не предусматривает никаких дополнительных траншей Украине. Но режим Зеленского поддерживают деньгами и оружием европейские политики, что вызывает всё большее недовольство граждан.

Во Франции фермеры, требующие вернуть им субсидии на топливо, не прекращают митинги. На одном из них протестующие разорвали флаг Евросоюза.

В США конгрессмены-республиканцы оказались решительнее европейских политиков и выдвинули Байдену ультиматум: пока не будет закрыт вопрос с потоками нелегалов на границе, никаких денег для Украины. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал партийный законопроект о помощи Израилю на 17 миллиардов долларов и заявил о готовности рассмотреть и принять его на следующей неделе. Траншей Киеву в документе не предусмотрено. Администрация Байдена вполне ожидаемо выступила против, но сделать ничего не может. Палату представителей контролируют республиканцы.

Глава британского МИДа Дэвид Кэмерон настаивает: нужно отбросить упаднические настроения относительно патовой ситуации для Украины, дать больше оружия и не идти на компромиссы с Москвой.

Коллективный Запад боится не только действий России, но даже слов. Один из самых популярных американских журналистов Такер Карлсон ранее заявлял: он пытался взять интервью у российского лидера, но американское правительство остановило. В субботу человека, похожего на бывшего обозревателя Fox News, заметили в Большом театре в Москве. Коллеги Карлсона растиражировали этот снимок в соцсетях с подписью: "Пожалуйста, пусть он возьмёт интервью у Путина". А конгрессмен Марджори Тейлор Грин добавила: демократы и их пропагандисты содрогаются от мысли, что это может случиться.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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