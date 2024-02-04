Олег Кононенко побил мировой рекорд по пребыванию в космосе

Он провёл на орбите 879 суток

Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Сейчас он находится на МКС, это уже его пятая миссия.

Её продолжительность составляет год, возвращение на Землю запланировано в сентябре, сообщает "ТВ Центр".

К тому времени Олег Кононенко проведёт на Международной космической станции более тысячи суток.

Предыдущий рекорд также принадлежал нашему соотечественнику - Геннадию Падалке. Он за пять полётов провёл на орбите 878 суток.

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