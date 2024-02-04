Армия России заняла выгодные позиции в ДНР

Противник отступает

В зоне спецоперации по защите Донбасса попыток радикалов перейти в контратаку отразили бойцы Южной группировки. За сутки они уничтожили свыше трёхсот боевиков и заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком участке фронта, сообщает "ТВ Центр".

На южнодонецком направлении надёжный щит от воздушных атак обеспечивают расчёты зенитных комплексов "Бук-М1". На счету у одного из экипажей уже больше 30 уничтоженных объектов, в том числе снаряды от американской РСЗО "Хаймарс".

А на краснолиманском участке ударная группа наших вертолётов Ка-52, Ми-35М и Ми-8 нанесла массированный удар по врагу. Атака производилась с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. Как сообщила разведка, поражена живая сила и бронетехника противника.

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