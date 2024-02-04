Собянин выразил соболезнования жителям Лисичанска

ВСУ нанесли удар по городу

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших во время ракетного удара ВСУ по Лисичанску.

"Сегодня мы скорбим вместе с жителями Луганской Народной Республики. Жестокая и бессмысленная атака украинских властей унесла жизни десятков мирных граждан", - написал мэр Москвы на своей странице "ВКонтакте".

3 февраля украинский режим нанёс ракетный удар по Лисичанску в ЛНР. Он пришёлся по гражданскому объекту – городской пекарне и работавшему при ней кафе. Погибли 28 человек, в том числе ребёнок. 4 февраля объявлено в ЛНР днём траура.

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