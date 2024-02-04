В Курской области во время атаки дрона повреждены объекты связи

Подробности сообщил глава региона

В посёлке Тёткино Курской области в результате атаки украинского беспилотника повреждены инфраструктурные объекты связи. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

3 февраля ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР. Ракетный удар пришёлся по гражданскому объекту – городской пекарне и работавшему при ней кафе. Погибли 28 человек, в том числе ребёнок. 4 февраля объявлено в ЛНР днём траура.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"