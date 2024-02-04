История и современность московского района Ховрино

Он активно развивается

Деревья здесь ещё помнят времена Рюриковичей. Когда-то эти места принадлежали Шереметьевым и Третьяковым. Тут располагался самый мрачный московский долгострой, а со здешнего автовокзала можно уехать в другую страну.

Всё это - о районе Ховрино. Расположенный на севере столицы, он в последние годы превратился в современный транспортный хаб.

Впрочем, жить здесь, несмотря на это, комфортно и уютно. В этом убедилась Екатерина Гоголева (смотрите видео).

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